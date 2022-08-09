рф не вистачає колаборантів, так звані "референдуми" можливі виключно як фейкові новини - Данілов

Цитата



«рф не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин. Але не втрачаємо пильності – спостерігаються активні спроби фсб замість розгромленої «п’ятої колони» сформувати «шосту». Ці спроби приречені, як і ті, хто спокуситься на 30-ть рашистьких срібняків. 2022 – не 2014», - написав він.

Доповнення

В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти готуються до "референдумів".

Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. рашисти вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив’язками до дат.