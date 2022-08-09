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рф не вистачає колаборантів, так звані "референдуми" можливі виключно як фейкові новини - Данілов

рф не вистачає колаборантів, так звані "референдуми" можливі виключно як фейкові новини - Данілов

Київ • УНН

 • 170689 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Окупаційна "влада" планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми на початку вересня, однак в Україні наголошують, що так звані "референдуми" можливі виключно як фейкові новини. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує УНН.

Цитата

«рф не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин. Але не втрачаємо пильності – спостерігаються активні спроби фсб замість розгромленої «п’ятої колони» сформувати «шосту». Ці спроби приречені, як і ті, хто спокуситься на 30-ть рашистьких срібняків. 2022 – не 2014», - написав він.

Доповнення 

В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти готуються до "референдумів".

Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. рашисти вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив’язками до дат.

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