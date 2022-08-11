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Рашисты изменили концепцию проведения "референдума" на оккупированных территориях: как и почему

Киев • УНН

 • 233210 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты поняли, что провести так называемый “референдум” на временно-оккупированных территориях Украины им не удастся, поэтому они решили изменить концепцию. Как сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, рашисты будут приходить в дома граждан, и будут заставлять их делать “выбор” под давлением, передает корреспондент УНН.

Рашисты изменили концепцию проведения "референдума" на оккупированных территориях: как и почему

Цитата

“Оккупанты уже не скрывают формальность проведения так называемого референдума. Они поняли, что провести по факту им ничего не удастся и скрыть то, что так называемый референдум будет формальным. Фактически это будет театр. В частности, объявлено, что во многих населенных пунктах не будут развернуты избирательные участки. Вместо голосования на них, в жилища граждан будут приходить представители местных оккупационных администраций, вместе с российскими военными, в присутствии которых, так называемые “избиратели”, будут вынуждены делать якобы свободное волеизъявление”, – отметила Маляр.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что оккупационная "власть" планирует провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы в начале сентября, однако в россии не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей.

Между тем, Служба безопасности Украины разоблачила планы россии по псевдореферендуму на временно захваченной территории Херсонщины. Рашисты уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к датам.

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