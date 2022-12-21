Россияне готовятся принудительно эвакуировать украинцев в Запорожье

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"С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области", — говорится в сообщении.

Напомним

Российские захватчики с 15 декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека из Мелитополя Запорожской области.

Российские оккупанты закрыли въезд на временно захваченную оккупантами территорию Запорожской области через КПП «Васильевка».

С 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".