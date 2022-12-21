Росіяни готуються примусово евакуювати українців на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що від середини грудня окупаційна влада та війська готуються примусово евакуювати українців на Запоріжжі, передає УНН.
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"З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські загарбники з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини з Мелітополя Запорізької області.
Російські окупанти закрили в’їзд на тимчасово захоплену окупантами територію Запорізької області через КПП «Василівка».
З 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".