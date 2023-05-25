россияне атаковали Херсон дважды, по области выпустили более 400 снарядов

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 83 обстрела, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (4 снаряда)", - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", - отметил глава ОВА.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".