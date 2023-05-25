россияне атаковали Херсон дважды, по области выпустили более 400 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Херсонской области 83 удара, известно о 4 раненых людях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 83 обстрела, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (4 снаряда)", - написал Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", - отметил глава ОВА.
Напомним
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