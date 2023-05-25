росіяни атакували Херсон двічі, по області випустили понад 400 снарядів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали по Херсонській області 83 удари, відомо про 4 поранених людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 83 обстріли, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (4 снаряди)", - написав Прокудін.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі.

"Через російську агресію четверо людей дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів".

Українські Національні Новини

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