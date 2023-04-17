россия разрушила имущество Энергоатома на сумму 32 миллиарда гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В результате вооруженной агрессии рф имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены. Убытки оцениваются в 32 миллиарда гривен. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Энергоатом.
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"По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов Компании достигла уже 32 млрд грн.
Размер потерь и ущерба, нанесенного Энергоатома россией, будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации", - говорится в сообщении.
Напомним
Из-за дефицита профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содерж