россия разрушила имущество Энергоатома на сумму 32 миллиарда гривен

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"По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов Компании достигла уже 32 млрд грн.

Размер потерь и ущерба, нанесенного Энергоатома россией, будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации", - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за дефицита профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содерж