росія зруйнувала майно Енергоатому на суму 32 мільярди гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Внаслідок збройної агресії рф майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені. Збитки оцінюються в 32 мільярди гривень. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Енергоатому.
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"За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів Компанії сягнула вже 32 млрд грн.
Розмір втрат і збитків, завданих Енергоатому росією, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Через дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС.