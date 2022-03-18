Россия сняла с голосования в СБ ООН свой проект резолюции по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Россия сняла с голосования в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о доступе к помощи и защите гражданского населения в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Представитель России в ООН обвинил западные страны в кампании “беспрецедентного давления” и что “они выкручивают руки” представителям других делегаций.
В ответ на это посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила агентству Рейтер, что единственные люди, которые здесь “выкручивают руки” — это русские, и им приходится это делать, чтобы кто-то их поддержал.
У этой резолюции было мало шансов быть одобренной в пятницу. Большая часть Совбеза ООН, состоящего из 15 членов, вероятно, воздержалась бы при голосовании, потому что в проекте этой резолюции не признавался факт вторжения России в Украину, не говорилось об ответственности за это вторжение. Также там не было требования прекращения боевых действий или вывода российских войск.
Вместо рассмотрения своего проекта резолюции Россия хочет, чтобы заседание Совбеза ООН в пятницу было посвящено обсуждению темы “биологических лабораторий США в Украине” с учетом новых документов, которые Москва якобы получила в свои руки, захватив часть территории Украины.
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