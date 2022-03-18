Кислица к представителю России в ООН: перед вами появляются глаза украинских детей, женщин и стариков, убитых русскими?

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“Посол, перед вами появляются глаза украинских детей, женщин и стариков, убитых россиянами?” — спросил Кислица, — “Если они это делают, мы можем подумать, как поддержать решение, чтобы помочь вам справиться с травматическим стрессом, который вызван преступлением. Но теперь имейте порядочность и остановите вопиющие манипуляции с Советом Безопасности. Это неприлично!", - добавил Посол Украины в ООН.

Посол России Василий Небензя не ответил на комментарии, но после заседания заявил журналистам, что не ведет “личный обмен” с Кислицей.

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"Но когда он спросил про глаза убитых детей, я также хотел бы спросить его, не каялся ли он, когда думал о детях Донецка, которые были убиты украинскими силами", - сказал Небензя.

После встречи Кислица также сказал журналистам, что ситуация в Украине не улучшается.

"Нет, улучшения нет. Действия Российской Федерации продолжают быть очень наглыми, и зверства происходят ежедневно, к сожалению", - сказал Кислица.

Добавим

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение в деле "Украина против России", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.