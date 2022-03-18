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Кислиця до представника Росії в ООН: перед вами з’являються очі українських дітей, жінок та старих, убитих росіянами?

Кислиця до представника Росії в ООН: перед вами з’являються очі українських дітей, жінок та старих, убитих росіянами?

Київ • УНН

 • 99193 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Посол України в ООН Сергій Кислиця прямо звернувся до російського колеги під час Ради Безпеки ООН про вбитих росіянами жінок, дітей та старих в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“После, перед вами з’являються очі українських дітей, жінок та старих, убитих росіянами?” — запитав Кислиця, - “Якщо вони це роблять, ми можемо подумати, як підтримати рішення, щоб допомогти вам впоратися з травматичним стресом, який спричинений злочином. Але тепер майте порядність і зупиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно!”, - додав Посол України в ООН.

Посол Росії Василь Небензя не відповів на коментарі, але після засідання заявив журналістам, що не веде “особистий обмін” з Кислицею.

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"Але коли він запитав про очі вбитих дітей, я також хотів би запитати його, чи не каявся він, коли думав про дітей Донецька, які були вбиті українськими силами", - сказав Небензя.

Після зустрічі Кислиця також сказав журналістам, що ситуація в Україні не покращується.

"Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними, і звірства відбуваються щодня, на жаль", - сказав Кислиця.

Додамо

Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні. 

Українські Національні Новини

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