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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія зняла з голосування в РБ ООН свій проект резолюції щодо України

Росія зняла з голосування в РБ ООН свій проект резолюції щодо України

Київ • УНН

 • 141248 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Росія зняла з голосування в Раді Безпеки ООН проект своєї резолюції про доступ до допомоги та захисту цивільного населення в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Представник Росії в ООН звинуватив західні країни в кампанії "безпрецедентного тиску" і що "вони викручують руки" представникам інших делегацій.

У відповідь на це посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила агентству Рейтер, що єдині люди, які тут "викручують руки" — це росіяни, і їм доводиться це робити, щоб хтось їх підтримав.

Ця резолюція мала мало шансів бути схвалена в п'ятницю. Велика частина Радбезу ООН, що складається з 15 членів, ймовірно, утрималася б при голосуванні, тому що в проекті цієї резолюції не визнавався факт вторгнення Росії в Україну, не говорилося про відповідальність за це вторгнення. Також там не було вимоги припинення бойових дій або виведення російських військ.

Замість розгляду свого проекту резолюції Росія хоче, щоб засідання Радбезу ООН в п'ятницю було присвячене обговоренню теми "біологічних лабораторій США в Україні" з урахуванням нових документів, які Москва нібито отримала в свої руки, захопивши частину території України.

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