Россия собирается отправить своего участника на Евровидение-2017

Как отмечается, в общем заявки на участие в конкурсе свои участников подали 43 страны.

Указано, что после годичного отсутствия заявку подали Румыния и Португалия. Также участие в конкурсе в третий раз собирается взять Австралия. Босния и Герцеговина не будет участвовать в Евровидении в 2017 году.

Список стран, которые должны быть представлены на Евровидении-2017 году вигладае так:

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чешская Республика

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Грузия

Греция

Венгрия

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Македония

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Норвегия

польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания