Росія збирається відправити свого учасника на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія збирається відправити свого учасника на Євробачення-2017, який пройде у Києві, передає УНН з посиланням на сайт пісенного конкурсу Eurovision.tv.
Як зазначається, загалом заявки на участь в конкурсі свої учасників подали 43 країни.
Вказано, що після річної відсутності заявку подали Румунія і Португалія. Також участь у конкурсі втретє збирається взяти Австралія. Боснія і Герцеговина не братиме участі в Євробаченні в 2017 році.
Список країн, які мають бути представлені на Євробаченні-2017 році вигладає так:
Албанія
Вірменія
Австралія
Австрія
Азербайджан
Білорусь
Бельгія
Болгарія
Хорватія
Кіпр
Чеська Республіка
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Грузія
Греція
Угорщина
Ісландія
Ірландія
Ізраїль
Італія
Латвія
Литва
Македонія
Мальта
Молдова
Чорногорія
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Росія
Сан-Маріно
Сербія
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Україна
Велика Британія