Россия увеличила поставки топлива на оккупированные территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госпогранслужбе сообщили, что Россия увеличила поставки горюче-смазочных материалов на временно-оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Российской стороной несколько активизированы поставки на временно-оккупированные территории Донбасса горюче-смазочных материалов для использования в зимний период. Так, 13-го ноября службой ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.) так называемой Луганской народной республики получено около 60 тонн дизельного топлива ", - сообщил А.Слободян.
Кроме этого, в Госпогранслужбе сообщают, что 14-го ноября было отмечено прибытия на железнодорожную станцию Луганска железнодорожного эшелона, в состав которого входили цистерны с нефтепродуктами.