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15 марта, 19:03 • 110542 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153388 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129454 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122577 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108231 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103233 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99746 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Россия увеличила поставки топлива на оккупированные территории Донбасса

Россия увеличила поставки топлива на оккупированные территории Донбасса

Киев • УНН

 • 6742 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госпогранслужбе сообщили, что Россия увеличила поставки горюче-смазочных материалов на временно-оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"Российской стороной несколько активизированы поставки на временно-оккупированные территории Донбасса горюче-смазочных материалов для использования в зимний период. Так, 13-го ноября службой ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.) так называемой Луганской народной республики получено около 60 тонн дизельного топлива ", - сообщил А.Слободян.

Кроме этого, в Госпогранслужбе сообщают, что 14-го ноября было отмечено прибытия на железнодорожную станцию ​​Луганска  железнодорожного эшелона, в состав которого входили цистерны с нефтепродуктами.

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