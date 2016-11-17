Росія збільшила постачання палива на окуповані території Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Держприкордонслужбі повідомили, що Росія збільшила постачання паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“Російською стороною дещо активізовано постачання на тимчасово-окуповані території Донбасу паливно-мастильних матеріалів для використання у зимовий період. Так, 13-го листопада службою ПММ (паливно мастильні матеріали - ред.) так званої Луганської народної республіки отримано близько 60 тонн дизельного пального”, — повідомив О.Слободян.
Крім цього, у Держприкордонслужбі повідомляють, що 14-го листопада було відмічено прибуття на залізничну станцію Луганська залізничного ешелону, до складу якого входили цистерни із нафтопродуктами.