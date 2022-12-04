россия увеличила количество кибератак на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Москва усиливает свои усилия по давлению на источники военно-политической поддержки Украины, внутренние и внешние с помощью кибератак. Об этом сообщает Microsoft, пишет УНН.
Детали
В сообщении в блоге компании “On the Issues” Клинт Уоттс, генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft, призвал клиентов подготовиться к большему российскому кибервмешательству зимой, включая тип атак недавно наблюдавшихся в Польше программ-требителей.
Цитата
“В последние месяцы субъекты киберугрозы, связанные с российской военной разведкой, запустили разрушительные атаки на энергетические, водопроводные и другие сети организаций критической инфраструктуры в Украине, поскольку ракетные удары привели к сбою поставок электроэнергии и воды для гражданских по всей стране. Российские военные операторы также распространили разрушительную киберактивность за пределы Украины до Польши, критически важного логистического центра, в вероятной попытке воспрепятствовать перемещению оружия и припасов на фронт”, — говорится в сообщении.
Напомним
Корпорация Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на 100 млн долларов.