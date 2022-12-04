россия увеличила количество кибератак на Украину

Детали

В сообщении в блоге компании “On the Issues” Клинт Уоттс, генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft, призвал клиентов подготовиться к большему российскому кибервмешательству зимой, включая тип атак недавно наблюдавшихся в Польше программ-требителей.

Цитата

“В последние месяцы субъекты киберугрозы, связанные с российской военной разведкой, запустили разрушительные атаки на энергетические, водопроводные и другие сети организаций критической инфраструктуры в Украине, поскольку ракетные удары привели к сбою поставок электроэнергии и воды для гражданских по всей стране. Российские военные операторы также распространили разрушительную киберактивность за пределы Украины до Польши, критически важного логистического центра, в вероятной попытке воспрепятствовать перемещению оружия и припасов на фронт”, — говорится в сообщении.

Напомним

Корпорация Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на 100 млн долларов.