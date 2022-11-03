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Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 млн доларів

Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 287340 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Корпорація Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 млн доларів. Про це в Telegram повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

«Нова перемога технологічного фронту - 100 млн доларів від Microsoft на допомогу Україні. Державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року», - написав Федоров.

Деталі

За словами міністра, саме хмарні технології Microsoft з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті цифрової інфраструктури України та безпеки даних українців.

«Це неоціненна підтримка на технологічному фронті. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії. Окрім безоплатних сервісів, Microsoft підтримує Україну у сфері кіберу, донатить на гуманітарну допомогу, співпрацює з українським урядом щодо документування воєнних злочинів російських загарбників», - зазначив Федоров.

Як зазначив президент корпорації Microsoft Бред Сміт, підтримка компанії «гарантує, що державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні зможуть продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через Microsoft Cloud».

Нагадаємо

Компанія Microsoft викрила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в росії і спрямована на людей та організації в країнах НАТО.

Українські Національні Новини

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