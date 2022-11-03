Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на 100 млн долларов

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«Новая победа технологического фронта - 100 млн долларов от Microsoft в помощь Украине. Государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут безвозмездно использовать облака Microsoft еще до конца 2023 года, - написал Федоров.

Детали

По словам министра, именно облачные технологии Microsoft с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите цифровой инфраструктуры Украины и безопасности данных украинцев.

«Это бесценная поддержка на технологическом фронте. Компания стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в россии. Кроме безвозмездных сервисов, Microsoft поддерживает Украину в сфере кибера, донатит на гуманитарную помощь, сотрудничает с украинским правительством по документированию военных преступлений российских захватчиков», - отметил Федоров.

Как отметил президент корпорации Microsoft Брэд Смит, поддержка компании «гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud».

Напомним

Компания Microsoft разоблачила хакерскую операцию Seaborgium, которая была создана в россии и направлена ​​на людей и организации в странах НАТО.