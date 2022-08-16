Microsoft виявила хакерську операцію рф націлену на країни НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Компанія Microsoft викрила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в росії і спрямована на людей та організації в країнах НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву компанії.
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Microsoft зазначає, що атаки спрямовані на злом і публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.
"З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більш ніж 30 організацій і особисті акаунти людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Великій Британії, Балтії, державах Північної та Східної Європи", - йдеться в заяві.
Також в доповіді наголошується, що хакери працюють проти консалтингових компаній у сфері оборони і вивчення розвідданих, недержавних організацій, міжурядових структур, експертних центрів і організацій вищої освіти.
В компанії зазначили, що хакерські атаки відбувалися проти держсектору України, попри те, що ця країна не є пріоритетом для угруповання.
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