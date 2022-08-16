Microsoft обнаружила хакерскую операцию рф нацеленную на страны НАТО

Детали

Microsoft отмечает, что атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в определенных странах.

"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, особенно США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - говорится в заявлении.

Также в докладе отмечается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и высшего образования.

В компании отметили, что хакерские атаки происходили против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вручил компании Microsoft "Отличие мира".