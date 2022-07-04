Microsoft отримав від України "Відзнаку миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вручив компанії Microsoft "Відзнаку миру". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
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"Цією нагородою ми підкреслюємо, що Microsoft – справжні друзі України, які готові підтримати нас не просто на словах. Компанія одна з перших призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Нагороду вручили під час зустрічі з представниками компанії Microsoft у швейцарському Лугано.
Що зробив Microsoft для України:
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- сприяє документуванню воєнних злочинів рф в Україні та співпрацює з командою ООН щодо обміну інформацією про збитки від війни;
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- надав безоплатні хмарні сервіси держустановам до кінця 2022 року;
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- виділив понад 242 млн доларів на підтримку України, зокрема 90 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу;
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- планує стати "куратором" цифрової індустрії під час відбудови України.
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Додамо
"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.
Нагадаємо
Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.