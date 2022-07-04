Microsoft отримав від України "Відзнаку миру"

Цитата

"Цією нагородою ми підкреслюємо, що Microsoft – справжні друзі України, які готові підтримати нас не просто на словах. Компанія одна з перших призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Нагороду вручили під час зустрічі з представниками компанії Microsoft у швейцарському Лугано.

Що зробив Microsoft для України:



сприяє документуванню воєнних злочинів рф в Україні та співпрацює з командою ООН щодо обміну інформацією про збитки від війни;



надав безоплатні хмарні сервіси держустановам до кінця 2022 року;



виділив понад 242 млн доларів на підтримку України, зокрема 90 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу;



планує стати "куратором" цифрової індустрії під час відбудови України.



Додамо

"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.

Нагадаємо

Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.