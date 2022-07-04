Microsoft получил от Украины "Отличие мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров вручил компании Microsoft "Отличие мира". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
Цитата
"Этой наградой мы подчеркиваем, что Microsoft – настоящие друзья Украины, которые готовы поддержать нас не просто на словах. Компания одна из первых приостановила все новые продажи продуктов и услуг в россии", – говорится в сообщении.
Детали
Награду вручили во время встречи с представителями компании Microsoft в швейцарском Лугано.
Что сделал Microsoft для Украины:
-
- способствует документированию военных преступлений рф в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об ущербе от войны;
-
- предоставил бесплатные облачные сервисы госучреждениям до конца 2022 года;
-
- выделил более 242 млн долларов в поддержку Украины, в том числе 90 миллионов долларов на гуманитарную помощь;
-
- планирует стать "куратором" цифровой индустрии во время восстановления Украины.
-
Добавим
"Отличие мира" – награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, которые больше всего поддерживают Украину.
Напомним
Первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.