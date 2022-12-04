росія збільшила кількість кібератак на Україну — Microsoft

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У дописі в блозі компанії «On the Issues» Клінт Уоттс, генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft, закликав клієнтів підготуватися до більшого російського кібервтручання взимку, включно з типом атак програм-вимагачів, які нещодавно спостерігалися в Польщі.

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"В останні місяці суб’єкти кіберзагрози, пов’язані з російською військовою розвідкою, запустили руйнівні атаки на енергетичні, водопровідні та інші мережі організацій критичної інфраструктури в Україні, оскільки ракетні удари призвели до збою постачання електроенергії та води для цивільних по всій країні. Російські військові оператори також поширили руйнівну кіберактивність за межі України до Польщі, критично важливого логістичного центру, у ймовірній спробі перешкодити переміщенню зброї та припасів на фронт", — йдеться у дописі.

Нагадаємо

Корпорація Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 млн доларів.