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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32367 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія збільшила кількість кібератак на Україну — Microsoft

росія збільшила кількість кібератак на Україну — Microsoft

Київ • УНН

 • 1510625 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Москва посилює свої зусилля щодо тиску на джерела військово-політичної підтримки України, внутрішні та зовнішні, за допомогою кібератак. Про це повідомляє Microsoft, пише УНН.

Деталі

У дописі в блозі компанії «On the Issues» Клінт Уоттс, генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft, закликав клієнтів підготуватися до більшого російського кібервтручання взимку, включно з типом атак програм-вимагачів, які нещодавно спостерігалися в Польщі.

Цитата

"В останні місяці суб’єкти кіберзагрози, пов’язані з російською військовою розвідкою, запустили руйнівні атаки на енергетичні, водопровідні та інші мережі організацій критичної інфраструктури в Україні, оскільки ракетні удари призвели до збою постачання електроенергії та води для цивільних по всій країні. Російські військові оператори також поширили руйнівну кіберактивність за межі України до Польщі, критично важливого логістичного центру, у ймовірній спробі перешкодити переміщенню зброї та припасів на фронт", — йдеться у дописі.

Нагадаємо

Корпорація Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 млн доларів.

Українські Національні Новини

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