россия завела ракетоносители рф в пункты базирования - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. россия вывела в пункты базирования с боевого дежурства в Черном и Азовском морях корабли с “Калибрами”. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет. Об этом сообщили в вторник Военно-Морские Силы ВС Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. В Азовском море – 1 вражеский корабль.
По данным ВМС, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 24 ракет.
Также сообщается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
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- в Азовское море – 23 судна, из них 5 двигалось из пролива Босфор;
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- в Черное море - 11 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
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