россия завела ракетоносители рф в пункты базирования - ВМС

Детали

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. В Азовском море – 1 вражеский корабль.

По данным ВМС, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 24 ракет.

Также сообщается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:



в Азовское море – 23 судна, из них 5 двигалось из пролива Босфор;



в Черное море - 11 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.



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