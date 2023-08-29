росія завела ракетоносії рф в пункти базування - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. росія вивела в пункти базування з бойового чергування у Чорному та Азовському морях кораблі з “Калібрами”. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет. Про це повідомили у вівторок Військово-Морські Сили ЗС України, пише УНН.
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Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі. В Азовському морі – 1 ворожий корабель.
За даними ВМС, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 24 ракет.
Також повідомляється, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухалось з протоки Босфор;
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- до Чорного моря - 11 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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