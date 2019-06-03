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Россия затягивает рассмотрение дела в суде ООН по поданному Украиной иску - МИД

Россия затягивает рассмотрение дела в суде ООН по поданному Украиной иску - МИД

Киев  •  УНН

 • 11156 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Российская Федерация затягивает рассмотрение дела в Международном суде ООН по поданному Украиной иску. Об этом заявила журналистам заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения дела в Международном суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Сегодня мы услышали российскую позицию, в принципе, ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад. Они только расширили свою презентацию, а все остальное было ожидаемым", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что не может комментировать, почему россияне говорят то же самое, что и два года назад, на что они получили четкую юридическую позицию.

"Я думаю, суд должен определиться еще раз, чтобы они услышали, но это очень типичная их позиция, они продолжают называть революцию "мятежом", продолжают рассказывать о нашей "гражданской" войне... Это, действительно, является затягиванием процесса", - отметила Зеркаль.

По ее словам, завтра Украина в течение трех часов представит свои контраргументы в суде.

"Меморандум является основой всей нашей позиции, но после того, как россияне предоставили свои возражения, была подготовлена наша письменная позиция, что будет уже сегодня в публичном доступе, и завтра вы услышите все наши контраргументы", - рассказала Зеркаль.

Напомним, 3 июня Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

Как сообщал УНН, РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по поданному Украиной иску.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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