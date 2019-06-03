Росія затягує розгляд справи у суді ООН за поданим Україною позовом - МЗС

"Сьогодні ми почули російську позицію, в принципі, нічого нового, порівняно з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а все решта було очікуваним", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що не може коментувати, чому росіяни говорять те ж саме, що і два роки тому, на що вони отримали чітку юридичну позицію.

"Я думаю, суд повинен визначитися ще раз, щоб вони почули, але це дуже типова їхня позиція, вони продовжують називати революцію "заколотом", продовжують розповідати про нашу "громадянську" війну… Це, дійсно, є затягнення процесу", - зазначила Зеркаль.

За її словами, завтра Україна протягом 3 годин представить свої контраргументи у суді.

"Меморандум є основою всієї нашої позиції, але після того, як росіяни надали свої заперечення, була підготовлена наша письмова позиція, яка буде вже сьогодні у публічному доступі, і завтра ви почуєте всі наші контраргументи", - розповіла Зеркаль.

Нагадаємо, 3 червня Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.

Як повідомляв УНН, РФ наполягає на відсутності юрисдикції у суду ООН за поданим Україною позовом.