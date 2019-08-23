Россия запустила первую в мире плавучую атомную электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российская Федерация запустила первую в мире плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов", которая проплывет 5000 км от арктического порта Мурманска до Чукотки на крайнем востоке страны, сообщает со ссылкой на BBC.
Российская энергетическая компания "Росэнергоатом" считает, что мобильность академика Ломоносова позволит увеличить поставки электроэнергии в отдаленные районы, пишет издание.
Одной из целей проекта является обеспечение электроэнергией Чаун-Билибинского горнорудного комплекса на Чукотке, включающий золотодобывающие предприятия.
В то же время, экологическая организация Greenpeace воспринимает проект как крайне рискованный в условиях сурового климата.
Критики, включая Greenpeace, указывают на предыдущие российские и советские ядерные аварии и предупреждают, что миссия "Академика Ломоносова" повышает риск загрязнения Арктики - отдаленного, малонаселенного региона, где нет больших очистных сооружений.
Напомним, 8 августа произошел взрыв реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском в России.
В результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома".
После взрыва реактивной установки в РФ радиационный фон превышал норму в 4-16 раз.
Российские власти так и не объяснили, какие именно испытания проводились на полигоне.