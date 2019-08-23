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Росія запустила першу у світі плавучу атомну електростанцію

Росія запустила першу у світі плавучу атомну електростанцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російська Федерація запустила першу у світі плавучу атомну електростанцію "Академік Ломоносов", яка пропливе 5000 км від арктичного порту Мурманська до Чукотки на крайньому сході країни, повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Російська енергетична компанія "Росенергоатом" вважає, що мобільність академіка Ломоносова дозволить збільшити поставки електроенергії у віддалені райони, пише видання.

Однією з цілей проекту є забезпечення електроенергією Чаун-Білібінського гірничорудного комплексу на Чукотці, що включає золотодобувні підприємства.

Водночас, екологічна організація Greenpeace сприймає проект як вкрай ризикований в умовах суворого клімату.

Критики, включно з Greenpeace, вказують на попередні російські та радянські ядерні аварії та попереджають, що місія "Академіка Ломоносова" підвищує ризик забруднення Арктики - віддаленого, малонаселенного регіону, де немає великих очисних споруд.

Нагадаємо, 8 серпня стався вибух реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом в Росії.

У результаті вибуху на полігоні в Архангельській області загинули п'ять співробітників "Росатому".

Після вибуху реактивної установки в РФ радіаційний фон перевищував норму в 4-16 разів.

Російська влада так і не пояснила, які саме випробування проводилися на полігоні.

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