россия заблокировала продолжение работы СММ ОБСЕ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. россия заблокировала продолжение работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в своем выступлении 31 марта, пишет УНН.
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"Очень жаль, что российская федерация заблокировала консенсус по продлению мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это безответственно и неоправданно, но, думаю, в этом нет ничего удивительного", - заявил Карпентер.
Детали
По его словам, никто никогда не забудет действия российской федерации, которые привели нас сегодня к этому моменту: ее ведение неспровоцированной и варварской агрессивной войны против Украины.
Дипломат поблагодарил персонал СММ за самоотверженную работу в течение последних восьми лет.
"Уважаемые коллеги, когда война закончится, мы должны будем помочь Украине собраться и восстановиться. Украинцы боролись не только за свою свободу, но и за свободный мир от имени всех нас. Нам потребуется полная и непоколебимая приверженность всех миролюбивых государств, чтобы помочь им в воссоздании суверенной, демократической и процветающей Украины", - добавил Карпентер.
Ранее
Как стало известно в начале марта, российские оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В связи с этим миссия эвакуировала весь персонал из Украины.