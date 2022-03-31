россия заблокировала продолжение работы СММ ОБСЕ в Украине

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"Очень жаль, что российская федерация заблокировала консенсус по продлению мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это безответственно и неоправданно, но, думаю, в этом нет ничего удивительного", - заявил Карпентер.

Детали

По его словам, никто никогда не забудет действия российской федерации, которые привели нас сегодня к этому моменту: ее ведение неспровоцированной и варварской агрессивной войны против Украины.

Дипломат поблагодарил персонал СММ за самоотверженную работу в течение последних восьми лет.

"Уважаемые коллеги, когда война закончится, мы должны будем помочь Украине собраться и восстановиться. Украинцы боролись не только за свою свободу, но и за свободный мир от имени всех нас. Нам потребуется полная и непоколебимая приверженность всех миролюбивых государств, чтобы помочь им в воссоздании суверенной, демократической и процветающей Украины", - добавил Карпентер.

Ранее

Как стало известно в начале марта, российские оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В связи с этим миссия эвакуировала весь персонал из Украины.