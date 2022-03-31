росія заблокувала продовження роботи СММ ОБСЄ в Україні

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"Дуже шкода, що російська федерація заблокувала консенсус щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це безвідповідально і невиправдано, але, думаю, у цьому немає нічого дивного", - заявив Карпентер.

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За його словами, ніхто ніколи не забуде дії російської федерації, які привели нас сьогодні до цього моменту: її ведення неспровокованої та варварської агресивної війни проти України.

Дипломат подякував персоналу СММ за самовіддану роботу протягом останніх восьми років.

"Шановні колеги, коли війна закінчиться, ми маємо допомогти Україні зібратися і відновитися. Українці виборювали не лише свою свободу, а й вільний світ від імені всіх нас. Нам буде потрібна повна і непохитна відданість усіх миролюбних держав, щоб допомогти їм у відтворенні суверенної, демократичної та процвітаючої України", - додав Карпентер.

Раніше

Як стало відомо на початку березня, російські окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку із цим місія евакуювала весь персонал із України.