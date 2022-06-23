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россия с помощью 10 судов вывезла более 500 тыс. тонн украинского зерна - посол

Киев • УНН

 • 125010 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Россия вывезла со временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской области более 500 тыс. тонн украденного украинского зерна. Об этом в комментарии информагентству QHA сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет УНН.

Цитата

“россия ворует зерно, хранящееся в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, и отправляет его в третьи страны через два порта в оккупированном Крыму... По нашей информации, на сегодняшний день похищено более 500 тысяч тонн зерна. Зерно перевозится на судах под российским и сирийским флагами. Для этого используется около 10 судов”, — сказал дипломат.

Детали

С его слов, Украине известно, что это зерно транспортируется в Сирию, Ливан, Египет и некоторые порты Турции.

Боднар не сказал, какие именно компании перевозят украденное зерно и продают его в третьи страны, над этим вопросом работают правоохранительные органы.

Однако посол отметил, что речь идет о компаниях, которые связаны с российскими военными властями, оккупирующими территорию Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

“Мы знаем владельцев судов, в основном это компании из Кубанской области, но есть и из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Будьте уверены, что все эти компании понесут соответствующее наказание”, — добавил он.

Напомним

В среду, 22 июня, делегации миноборон Турции и России провели переговоры по выходу из украинских портов судов с зерном. По итогам переговоров было принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия и ООН) для обсуждения вариантов вывоза украинского зерна.

Как сообщает МИД Украины, на сегодня нет конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров.

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