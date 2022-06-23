росія за допомогою 10 суден вивезла понад 500 тис. тонн українського зерна – посол

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“росія краде зерно, що зберігається в окупованих Херсонській та Запорізькій областях, і відправляє його до третіх країн через два порти в окупованому Криму... За нашою інформацією, на сьогодні викрадено понад 500 тисяч тонн зерна. Зерно перевозиться на судах під російським та сирійським прапорами. Для цього використовується близько 10 суден”, — сказав дипломат.

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З його слів, Україні відомо, що це зерно транспортується в Сирію, Ліван, Єгипет та деякі порти Туреччини.

Боднар не сказав, які саме компанії перевозять вкрадене зерно і продають його до третіх країн, над цим питанням працюють правоохоронні органи.

Однак посол зазначив, що йдеться про компанії, які пов'язані з російською військовою владою, яка окупує територію України, які співпрацюють з російськими спецслужбами, щоб приховати свою незаконну діяльність.

“Ми знаємо власників суден, здебільшого це компанії з Кубанської області, але є і з Санкт-Петербурга, Москви та інших міст. Будьте впевнені, що всі ці компанії понесуть відповідне покарання”, — додав він.

Нагадаємо

У середу, 22 червня, делегації міноборон Туреччини та росії провели переговори щодо виходу з українських портів суден із зерном. За результатами переговорів було прийнято рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення варіантів вивезення українського зерна.

Як повідомляє МЗС України, на сьогодні немає конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів.