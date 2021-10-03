Россия установила двойной коронавирусный "рекорд": почти 900 смертей и максимальное количество случаев с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 890 против 886 днем ранее и это новый максимум с начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Детали
Предыдущий максимум смертельных случаев был зафиксирован 1 октября — 887 смертей. Всего из-за коронавируса умерли 209 918 пациентов.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 769 (против вчерашних 25 219 случаев) и это максимальный показатель от 2-го января.
Рост фиксируют в большинстве регионов, наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в Москве — 4 294 случая, это максимум с 18 июля. В Санкт-Петербурге — 2 463 и в Московской области ссылки — 1 646 новых случаев — это максимум от 1 августа.
Больше всего умерших в Москве — 65 (уже неделю в городе регистрируют более 60 смертей в сутки), в Петербурге — 59, в Свердловской области — 46.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции.
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