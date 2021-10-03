Росія встановила подвійний коронавірусний "рекорд": майже 900 смертей та максимальна кількість випадків з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 890 проти 886 днем раніше і це новий максимум з початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.
Деталі
Попередній максимум смертельних випадків був зафіксований 1 жовтня — 887 смертей. Всього через коронавірус померли 209 918 пацієнтів.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросло за добу на 25 769 (проти вчорашніх 25 219 випадків) і це максимальний показник від 2-го січня.
Зростання фіксують у більшості регіонів, найбільшу кількість нових заражень зареєстровано в Москві — 4 294 випадки, це максимум з 18 липня. У Санкт-Петербурзі — 2 463 та у Московській області посилання — 1 646 нових випадків — це максимум від 1 серпня.
Найбільше померлих в Москві — 65 (вже тиждень в місті реєструють понад 60 смертей на добу), у Петербурзі — 59, в Свердловській області — 46.
Всього у Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 586 тис. 536 випадків коронавірусної інфекції.
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