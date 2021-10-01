У Росії четверту добу поспіль фіксують антирекорд добової смертності від COVID-19

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавіручом у Росії зросла за добу на 24 522, до 7 535 548, повідомили журналістам в п’ятницю в федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

Деталі

В абсолютному вираженні приріст кількості хворих став максимальним з 19 липня. У відносному вираженні він склав 0,33%.

Зокрема, у Москві за добу виявили 3 993 випадки зараження, у Санкт-Петербурзі — 2 281, у Московській області — 1 339, у Самарській — 615, у Воронезькій — 581, у Нижегородській — 572, у Свердловській — 533.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 634 684, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих після коронавірусу росіян зросла за добу на 19 955 до 6 692 722. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, становить приблизно 88,8% від загальної кількості інфікованих.

Кількість смертей через коронавфрус у Росії зросла за добу на 887 проти 867 днем раніше, до 208 142. Таким чином, четвертий день поспіль в країні оновлюється максимум за кількістю померлих через коронавірус. Умовна летальність інфекції (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,76%, випливає з даних штабу.

Зокрема, за добу в Москві зареєстрували 64 смерті, у Санкт-Петербурзі — 55, у Свердловській області — 40, у Саратовській — 33, в Краснодарському і Ставропольському краях — 32 і 31 відповідно, у Нижегородській області — 30.

Ситуація у Москві

Кількість інфікованих у Москві зросла до 1 637 913. У відносному вираженні приріст кількості хворих, за даними штабу, склав 0,24%. Кількість смертей зросла до 29 044, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих за добу зросла на 2 189, до 1 492 226. Зараз в столиці РФ, за даними штабу, продовжують лікування 116 643 особи.

Доповнення

Варто враховувати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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