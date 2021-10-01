В России четвертые сутки подряд фиксируют антирекорд суточной смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.
Детали
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июля. В относительном выражении он составил 0,33%.
В частности, в Москве за сутки выявили 3 993 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 2 281, в Московской области — 1 339, в Самарской — 615, в Воронежской — 581, в Нижегородской — 572, в Свердловской — 533.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 634 684, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 64 смерти, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 40, в Саратовской — 33, в Краснодарском и Ставропольском краях — 32 и 31 соответственно, в Нижегородской области — 30.
Ситуация в Москве
Число заразившихся в Москве возросло до 1 637 913. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Число летальных исходов возросло до 29 044, следует из сообщения штаба.
Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 189, до 1 492 226. Сейчас в столице РФ, по данным штаба, продолжают лечение 116 643 человека.
Дополнение
Стоит учитывать, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.