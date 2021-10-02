У США COVID-19 забрав життя у 700 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У США, станом на вечір п'ятниці, кількість смертей від коронавірусу перевищило 700 000 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Країна повідомляла в середньому про більш ніж 2 000 смертельних випадків щодня за останній тиждень, що становить близько 60% від піку смертності в січні.
Сполучені Штати як і раніше лідирують в світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей, на які припадає 19% і 14% всіх зареєстрованих інфекцій і смертей. Передбачається, що в усьому світі пандемія перевищить 5 мільйонів смертей.
Варіант "Delta" з високим ступенем передачі інфекції призвів до сплеску випадків COVID-19 в США, пік яких досяг приблизно в середині вересня, а потім впав до поточного рівня, що становить близько 117 625 випадків на день.
Хоча в останні тижні кількість госпіталізацій в країні знизилася, деякі штати, особливо на півдні країни, протидіють цій тенденції і фіксують значне зростання.
Президент США Джо Байден отримав в понеділок бустерний укол вакцини, сподіваючись показати американцям приклад необхідності робити додаткові щеплення.
Думки вчених розділилися з приводу необхідності повторних щеплень.
Доповнення
За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, близько 56% населення США були повністю вакциновані, причому близько 65% отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, рівень вакцинації в деяких частинах Середнього Заходу і Півдня відстає від показників на північному сході і в деяких частинах Західного узбережжя, що вказує на розрив між сільськими і міськими частинами країни.
Лікарні США з понеділка почали звільняти або усувати від роботи медичних працівників за порушення постанови штатів про вакцинацію.