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Сотні співробітників лікарень США були звільнені через відмову від вакцинації COVID-19

Сотні співробітників лікарень США були звільнені через відмову від вакцинації COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сотні медичних працівників в США звільняються або масово відстороняються від роботи за недотримання вимог вакцинації від COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Президент Джо Байден оголосив на початку цього місяця мандат на вакцинацію для закладів охорони здоров’я, що вплине на близько 17 мільйонів медичних працівників у країні.

Штати, включаючи Нью -Йорк, Каліфорнію, Род-Айленд та Коннектикут, також встановлюють мандати на вакцини для медичних працівників, які набувають чинності цього тижня.

У Північній Кароліні система лікарень Novant Health, у якій працює понад 35 тисяч співробітників у 15 лікарнях та понад 800 клініках, звільнила близько 175 своїх працівників за те, що вони не змогли зробити щеплення, повідомили чиновники ABC News.

У Техасі в методичній лікарні Х'юстона, де працює близько 26 тисяч співробітників, 153 співробітники звільнилися або були відсторонені від роботи через вимогу щодо вакцини. З них 26 - медсестри.

У Каліфорнії медичні працівники мають пройти повний курс щеплення до четверга.

В медичному центрі Cedars-Sinai, розташованому в Лос-Анджелесі, де працює майже 17 тисяч осіб медичного персоналу, передбачається, що близько 75% співробітників виконають цю вимогу у встановлений термін. Близько 1% звернулися за медичними або релігійними винятками. Ті, хто не виконає цієї вимоги до п’ятниці, будуть відсторонені на тиждень і врешті звільнені 8 жовтня, якщо вони відмовляться від вакцини, повідомляє Associated Press.

В штаті Делавер 150 співробітників покинули ChristianaCare, головну лікарняну систему штату, після того, як вони не дотрималися терміну вакцинації 21 вересня, повідомила лікарня у понеділок.

У Нью-Йорку цього тижня були відсторонені сотні співробітників, які ризикують втратити роботу. Нортвелл, найбільша приватна лікарняна система штату, де працює понад 76 тисяч співробітників, підтвердила у четвер, що вона відпустила "кількох сотень працівників", які відмовилися вакцинуватися.

Невакцинованих працівників відправили у відпустку без збереження заробітної плати, але вони можуть повернутися після того, як повністю вакцинуються.

Корпорація медичного центру округу Ері, що базується в Баффало, штат Нью-Йорк, заявила, що близько 276 працівників, 7% робочої сили, перебувають у адміністративній відпустці за невиконання вимоги вакцинації.

Подібним чином, медичний центр Олбані відсторонив на тиждень, починаючи з вівторка, 204 співробітників із понад 11 тисяч співробітників за невідповідність вакцинації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вакцинованих російським препаратом “Спутнік V” можуть не пустити до США - WP

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