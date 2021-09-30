Сотни сотрудников больниц США были уволены из-за отказа от вакцинации COVID-19

Детали

Президент Джо Байден объявил в начале этого месяца мандат на вакцинацию для учреждений здравоохранения, что повлияет на около 17 млн медицинских работников в стране.

Штаты, включая Нью-Йорк, Калифорния, Род-Айленд и Коннектикут, также устанавливают мандаты на вакцины для медицинских работников, которые вступают в силу на этой неделе.

В Северной Каролине система больниц Novant Health, в которой работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах и более 800 клиниках, уволила около 175 своих работников за то, что они не смогли сделать прививки, сообщили чиновники ABC News.

В Техасе в методической больницы Хьюстона, где работает около 26 тысяч сотрудников, 153 сотрудника уволились или были отстранены от работы из-за требования относительно вакцины. Из них 26 - медсестры.

В Калифорнии медицинские работники должны пройти полный курс прививок до четверга.

В медицинском центре Cedars-Sinai, расположенном в Лос-Анджелесе, где работает почти 17 тысяч человек медицинского персонала, предполагается, что около 75% сотрудников выполнят это требование в установленный срок. Около 1% обратились по медицинским или религиозными исключениями. Те, кто не выполнит этого требования до пятницы, будут отстранены на неделю и в конце уволены 8 октября, если они откажутся от вакцины, сообщает Associated Press.

В штате Делавэр 150 сотрудников покинули ChristianaCare, главную больничную систему штата, после того, как они не соблюли срока вакцинации 21 сентября, сообщила больница в понедельник.

В Нью-Йорке на этой неделе были отстранены сотни сотрудников, которые рискуют потерять работу. Нортвелл, крупнейшая частная больничная система штата, где работает более 76 тысяч сотрудников, подтвердила в четверг, что она отпустила "нескольких сотен работников", которые отказались вакцинироваться.

Невакцинированных работников отправили в отпуск без сохранения заработной платы, но они могут вернуться после того, как полностью вакцинируются.

Корпорация медицинского центра округа Эри, базирующаяся в Баффало, штат Нью-Йорк, заявила, что около 276 работников, 7% рабочей силы, находятся в административном отпуске за невыполнение требования вакцинации.

Подобным образом, медицинский центр Олбани отстранил на неделю, начиная со вторника, 204 сотрудников из более 11 тысяч сотрудников за несоответствие вакцинации.

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