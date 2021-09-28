Вакцинованих російським препаратом “Спутнік V” можуть не пустити до США - WP

Деталі

Газета зазначає, що “Спутнік V” схвалений у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього у світі закупили близько 448 мільйонів доз російського препарату.

На думку газети, таке рішення “вплине безпосередньо на сотні тисяч росіян”. За її даними, приблизно 300 тис. громадян РФ відвідали Сполучені Штати у 2019 році — останній рік, за який зараз є офіційні дані. “Це велика проблема для російських мандрівників і для людей в інших країнах, які вакцинувалися “Спутніком V”, — наводить видання думку професора університету Вірджинії Джудіт Твіггі, яка вивчає питання охорони здоров’я в Росії.

Контекст

16 вересня стало відомо, що ВООЗ призупинила схвалення російського препарату через те, що під час інспекції однієї з фабрик, пов’язаних з випуском “Спутніка V”, фахівці не виявили “відповідності належним практикам виробництва”.