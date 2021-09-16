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ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини від COVID-19

ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) призупинила процес схвалення російської вакцини “Супутник V”. Про це в середу повідомив помічник директора діючої при ВООЗ Панамериканської організації охорони здоров’я (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, пише УНН.

Деталі

"Що стосується схвалення вакцини "Супутник V", то цей процес був припинений, так як під час інспекції однієї з фабрик, де виробляється вакцина, було виявлено, що ця фабрика не відповідає новій практиці виробництва", - заявив Барбоса на прес-брифінгу, присвяченому коронавірусу.

Він також зазначив, що процес схвалення призупинено до тих пір, поки виробники російської вакцини не вживуть необхідних заходів і не проведуть нову перевірку.

Раніше

У серпні помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао заявила, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" може бути схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до середини вересня, але ніякої конкретики організація не надала.

Контекст

На даний момент ВООЗ рекомендувала для екстреного застосування сім препаратів: це вакцини китайських компаній Sinopharm і Sinovac, вакцина Comirnaty, розроблену спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, препарат компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцину американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

В якості кандидатів на твердження ВООЗ зараз фігурують 14 вакцин різних виробників, в тому числі два російських препарати — “Супутник V” Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ Росії і “Епіваккорона” Державного наукового центру вірусології і біотехнології “Вектор” Роспотрєбнадзора.

Раніше глава Єврокомісії пояснила, чому у ЄС не схвалюють російську вакцину від COVID-19.

Росія заявила, що першою у світі 11 серпня 2020 року зареєструвала вакцину “Супутник V” і подала заявку на схвалення цього препарату в ЄС, а також до Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ефективність вакцини на рівні 91,6% підтверджена публікацією даних в провідному медичному журналі The Lancet.

При цьому вчені запідозрили статистичні помилки у статті про російську вакцину проти COVID-19. У Москві категорично відкинули звинувачення в недостовірності статистичних даних.

Регулятор ЄС 4 березня повідомив про початок процедури послідовної експертизи препарату “Супутник V”. Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов вказував, що розуміння щодо зразкових термінів реєстрації вакцини нібито у ЄС досі немає. Раніше очікувалося, що EMA завершить огляд російської вакцини і винесе рішення щодо можливості її застосування в травні або червні.

“Супутник V” до цих пір не отримав дозволу ЕМА для використання на території Євросоюзу. Відносно цієї російської вакцини позиція Єврокомісії залишається незмінною з початку роботи системи ковід-сертифікатів ЄС на початку липня. Держави спільноти, які використовують “Супутник V” (наприклад, Угорщина), мають право видавати на нього європейські цифрові сертифікати вакцинації, проте інші країни ЄС можуть на власний розсуд приймати чи не приймати ці документи. 2 серпня Єврокомісія прийняла рішення, що ковід-сертифікати, видані у Ватикані і Сан-Марино, еквівалентні Європейському цифровому ковід-сертифікату.

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