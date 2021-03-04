Євросоюз почав експертизу російської вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) початок експертизу вакцини “Супутник V”, розробленої російським центром імені Гамалії. Експертиза буде проводиться за процедурою rolling review, тобто з послідовним розглядом документів, пише УНН з посиланням на прес-реліз EMA.
Деталі
Агентство оцінить відповідність “Супутника V” стандартам ЄС по ефективності, безпеці та якості. “EMA буде оцінювати дані по мірі їх надходження, щоб вирішити, чи переважують вигоди ризики. Експертиза триватиме до тих пір, поки не буде отримано достатньо доказів для формальної заявки на реєстрацію препарату”, — йдеться в релізі європейського регулятора.
Як зазначається, rolling review — це нормативний інструмент, який використовується для прискореної оцінки перспективних ліків під час надзвичайної ситуації в області охорони здоров’я.
Також цю інформацію підтвердили в пресслужбі Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який є куратором створення цього препарату.
Довідка
“Супутник V” — перша зареєстрована в Росії вакцина від коронавірусу. Вакцинація цим препаратом стартувала в країні в грудні 2020 року. Застосування “Супутника V” схвалили в цілому 42 країни, в тому числі дві європейські держави — Угорщина і Словаччина, до офіційної реєстрації в ЄС. Також за російською вакциною звернулася влада Чехії.
Також раніше стало відомо, що Єврокомісія (ЄК) не виключає централізованих закупівель Євросоюзом російської вакцини від коронавірусу “Супутник V”, якщо країни ЄС висловлять до неї інтерес.