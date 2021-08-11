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У ВООЗ назвали терміни схвалення російської вакцини від COVID-19, але без конкретики

У ВООЗ назвали терміни схвалення російської вакцини від COVID-19, але без конкретики

Київ • УНН

 • 22152 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російська вакцина від коронавірусу “Супутник V” може бути схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) до середини вересня, але ніякої конкретики організація не надала. Про це заявила в середу на брифінгу помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао, пише УНН.

Деталі

За її словами, процес схвалення російської вакцини триває. “Ми в даний час проводимо юридичні процедури. Точної дати я назвати не можу. Але є хороші новини. Ми з липня вивчаємо можливість включення цієї вакцини до складу механізму COVAX. Можливо, це питання буде вирішене на початку або в середині вересня”, — сказала Сімао.

Вона також зазначила, що ВООЗ одночасно вивчає ще п’ять вакцин, в тому числі індійську Novavax. “У нас чимало вакцин, які знаходяться на останній стадії вивчення”, — додала Сімао.

Довідка

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідеміям. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для менш благополучних держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

Контекст

На даний момент ВООЗ рекомендувала для екстреного застосування сім препаратів: це вакцини китайських компаній Sinopharm і Sinovac, вакцина Comirnaty, розроблену спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, препарат компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцину американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

В якості кандидатів на твердження ВООЗ зараз фігурують 14 вакцин різних виробників, в тому числі два російських препарати — “Супутник V” Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ Росії і “Епіваккорона” Державного наукового центру вірусології і біотехнології “Вектор” Роспотрєбнадзора.

Раніше глава Єврокомісії пояснила, чому у ЄС не схвалюють російську вакцину від COVID-19.

Росія заявила, що першою у світі 11 серпня 2020 року зареєструвала вакцину “Супутник V” і подала заявку на схвалення цього препарату в ЄС, а також до Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ефективність вакцини на рівні 91,6% підтверджена публікацією даних в провідному медичному журналі The Lancet.

При цьому вчені запідозрили статистичні помилки у статті про російську вакцину проти COVID-19. У Москві категорично відкинули звинувачення в недостовірності статистичних даних.

Регулятор ЄС 4 березня повідомив про початок процедури послідовної експертизи препарату “Супутник V”. Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов вказував, що розуміння щодо зразкових термінів реєстрації вакцини нібито у ЄС досі немає. Раніше очікувалося, що EMA завершить огляд російської вакцини і винесе рішення щодо можливості її застосування в травні або червні.

“Супутник V” до цих пір не отримав дозволу ЕМА для використання на території Євросоюзу. Відносно цієї російської вакцини позиція Єврокомісії залишається незмінною з початку роботи системи ковід-сертифікатів ЄС на початку липня. Держави спільноти, які використовують “Супутник V” (наприклад, Угорщина), мають право видавати на нього європейські цифрові сертифікати вакцинації, проте інші країни ЄС можуть на власний розсуд приймати чи не приймати ці документи. 2 серпня Єврокомісія прийняла рішення, що ковід-сертифікати, видані у Ватикані і Сан-Марино, еквівалентні Європейському цифровому ковід-сертифікату.

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