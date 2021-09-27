Байден зробив третє щеплення від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент США Джо Байден зробив третє - бустерне - щеплення від коронавірусу. Трансляція вакцинації глави держави велася в акаунті Байдена в Twitter, передає УНН.
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“Зараз я зроблю бустерний укол від COVID-19 — і я закликаю всіх, хто не має протипоказань, вчинити так само”, — написав 78-річний президент США перед процедурою.
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Байден також відзначив у своєму зверненні, що більшість американців, які пройшли повний курс вакцинації вакциною Pfizer, через півроку можуть, як і він, ревакцинуватись. Зокрема, рекомендації стосуються повнолітніх громадян від 18 років (включаючи людей старше 64 років), у кого є такі супутні захворювання, як ожиріння і діабет, а також люди, яким по роботі найбільш часто доводиться контактувати з великою кількістю людей, наприклад медики, вчителі та продавці. Ця група охоплює 60 млн американців, вказав Байден.
Такі рекомендації, за його даними, жителям США раніше дали Агентство з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів і Центр по контролю і профілактиці захворювань.
Нагадаємо
Перше щеплення від COVID-19 Байден зробив в кінці грудня минулого року, в той момент він вже був обраний на пост президента, однак поки не вступив на посаду. Йому ввели дозу препарату Pfizer, уточнював телеканал CNN. Завершив вакцинацію Байден 11 січня.