Як повідомляв УНН, у п'ятницю віце-президент США адміністрації Трампа Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу у прямому ефірі і у присутності журналістів.
Джо Байден вакцинувався від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У понеділок у Вілмінгтоні, штат Делавер, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини від COVID-19 у прямому ефірі. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
Зазначається, що Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech у лікарні ChristianaCare.
“Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готові прийняти вакцину, коли вона буде доступна. Немає про що турбуватися. Я з нетерпінням чекаю другого пострілу”, — сказав Байден.
Байден також похвалив президента Дональда Трампа за зусилля його адміністрації щодо сприяння прискоренню процесу доставки вакцин від COVID-19 американцям.
Додамо, що дружина Байдена — Джил отримала першу дозу вакцинації раніше. Очікується, що обраний віце-президент США Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф отримають вакцину наступного тижня.