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Джо Байден вакцинувався від COVID-19

Київ • УНН

 • 14412 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У понеділок у Вілмінгтоні, штат Делавер, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини від COVID-19 у прямому ефірі. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Джо Байден вакцинувався від COVID-19

Зазначається, що Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech у лікарні ChristianaCare.

“Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готові прийняти вакцину, коли вона буде доступна. Немає про що турбуватися. Я з нетерпінням чекаю другого пострілу”, — сказав Байден.

Байден також похвалив президента Дональда Трампа за зусилля його адміністрації щодо сприяння прискоренню процесу доставки вакцин від COVID-19 американцям.

Додамо, що дружина Байдена — Джил отримала першу дозу вакцинації раніше. Очікується, що обраний віце-президент США Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф отримають вакцину наступного тижня.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю віце-президент США адміністрації Трампа Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу у прямому ефірі і у присутності журналістів.

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