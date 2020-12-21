Как сообщал УНН, в пятницу вице-президент США администрации Трампа Майк Пенс получил вакцину от коронавируса в прямом эфире и в присутствии журналистов.
Джо Байден вакцинировался от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В понедельник в Уилмингтоне, штат Делавэр, избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины от COVID-19 в прямом эфире. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Отмечается, что Байден получил вакцину Pfizer-BioNTech в больнице ChristianaCare.
“Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы принять вакцину, когда она будет доступна. Не о чем беспокоиться. Я с нетерпением жду второго выстрела”, — сказал Байден.
Байден также похвалил президента Дональда Трампа за усилия его администрации по содействию ускорению процесса доставки вакцин от COVID-19 американцам.
Добавим, что жена Байдена — Джил получила первую дозу вакцинации ранее. Ожидается, что избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф получат вакцину на следующей неделе.