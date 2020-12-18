Вице-президента США Майка Пенса провакцинировали от COVID-19 в прямом эфире

Так, перед процедурой врач уточнил у Пенса его самочувствие. Также вице-президенту задали ряд стандартных вопросов – нет ли у него аллергической реакции на медпрепараты, заболеваний крови. У Пенса даже спросили, не кормит ли он грудью, что спровоцировало смех в зале.

Вместе с вице-президентом, вакцинацию прошли также вторая леди Карен Пенс и Главный американский чиновник в сфере здравоохранения Джером Адамс.

После процедуры, медработник сообщила, что всем троим необходимо будет получить вторую иньекцию препарата через 21 день.

Как сообщал УНН, в США в понедельник, 14 декабря, стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.

Для прививок используют вакцину компаний Pfizer/BioNTech. Ранее ее одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0