Вице-президента США Майка Пенса провакцинировали от COVID-19 в прямом эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вице-президент США Майк Пенс получил вакцину от коронавируса в пятницу утром, в прямом эфире и в присутствии журналистов, передает корреспондент УНН.
Так, перед процедурой врач уточнил у Пенса его самочувствие. Также вице-президенту задали ряд стандартных вопросов – нет ли у него аллергической реакции на медпрепараты, заболеваний крови. У Пенса даже спросили, не кормит ли он грудью, что спровоцировало смех в зале.
Вместе с вице-президентом, вакцинацию прошли также вторая леди Карен Пенс и Главный американский чиновник в сфере здравоохранения Джером Адамс.
После процедуры, медработник сообщила, что всем троим необходимо будет получить вторую иньекцию препарата через 21 день.
Как сообщал УНН, в США в понедельник, 14 декабря, стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.
Для прививок используют вакцину компаний Pfizer/BioNTech. Ранее ее одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0— ABC News (@ABC) December 18, 2020