Віце-президента США Майка Пенса провакцинували від COVID-19 у прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу в п'ятницю вранці, в прямому ефірі і в присутності журналістів, передає кореспондент УНН.
Так, перед процедурою лікар уточнив у Пенса його самопочуття. Також віце-президенту поставили низку стандартних запитань - чи немає у нього алергічної реакції на медпрепарати, захворювань крові. У Пенса навіть запитали, чи не годує він грудьми, що спровокувало сміх в залі.
Разом з віце-президентом, вакцинацію пройшли також друга леді Карен Пенс і Головний американський чиновник в сфері охорони здоров'я Джером Адамс.
Після процедури, медпрацівник повідомила, що всім трьом необхідно буде отримати другу ін'єкцію препарату через 21 день.
Як повідомляв УНН, в США в понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.
Для щеплень використовують вакцину компаній Pfizer/BioNTech. Раніше її схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0- ABC News (@ABC) December 18, 2020