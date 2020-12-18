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Віце-президента США Майка Пенса провакцинували від COVID-19 у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 17598 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу в п'ятницю вранці, в прямому ефірі і в присутності журналістів, передає кореспондент УНН.

Віце-президента США Майка Пенса провакцинували від COVID-19 у прямому ефірі

Так, перед процедурою лікар уточнив у Пенса його самопочуття. Також віце-президенту поставили низку стандартних запитань - чи немає у нього алергічної реакції на медпрепарати, захворювань крові. У Пенса навіть запитали, чи не годує він грудьми, що спровокувало сміх в залі.

Разом з віце-президентом, вакцинацію пройшли також друга леді Карен Пенс і Головний американський чиновник в сфері охорони здоров'я Джером Адамс.

Після процедури, медпрацівник повідомила, що всім трьом необхідно буде отримати другу ін'єкцію препарату через 21 день.

Як повідомляв УНН, в США в понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

Для щеплень використовують вакцину компаній Pfizer/BioNTech. Раніше її схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0

- ABC News (@ABC) December 18, 2020

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